L’attacco Ronaldo-Mandzukic funziona a meraviglia: i bianconeri ripensano alle grandi coppie del passato

Le scelte di Allegri si erano capite in anticipo, ma i gol segnati da entrambi contro Milan e SPAL sono stati una piacevole conferma per i tifosi bianconeri: la coppia Ronaldo-Mandzukic funziona a meraviglia. I due, infatti, contro i rossoneri hanno dato la vittoria alla squadra di Allegri e poi si sono ripetuti contro la SPAL allo Stadium. Il duo, composto da giocatori relativamente alti e di buon fisico, ricordano alcune delle passate coppie che hanno vestito i colori della Juventus. I più recenti sono Trezeguet e Ibrahimovic, entrambi in gol in 4 occasioni. Andando più indietro nel tempo, invece, si pensa a Ravanelli e Vialli che in 9 partite timbrarono insieme il cartellino, senza dimenticare che sono stati gli ultimi ad alzare la Champions. Mandzukic e Ronaldo sperano di poterli imitare presto.