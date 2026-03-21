Juventus, slitta il rientro di Vlahovic? Cosa è successo in allenamento e quando può tornare davvero il serbo. Ultimissime novità

Juventus, il rientro di Dusan Vlahovic potrebbe slittare. Cosa è accaduto in allenamento e quando può tornare l’attaccante. Le ultime verso Sassuolo

La Juventus si prepara a scendere in campo questa sera, ma lo fa portandosi dietro pesanti dubbi legati all’infermeria. Il percorso verso il pieno recupero fisico di Dusan Vlahovic si sta rivelando più accidentato del previsto: un fastidio avvertito in allenamento ha fatto scattare il campanello d’allarme. Lo riferisce Tuttosport.

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Infortunio Vlahovic: rientro a rischio, sosta fondamentale

Lo staff medico bianconero predica la massima prudenza. La priorità assoluta è evitare che la fretta di tornare in campo rovini il delicato lavoro svolto per smaltire il brutto infortunio muscolare patito contro il Cagliari lo scorso 29 novembre. La rifinitura di questa mattina scioglierà gli ultimi dubbi, ma il ritorno nella lista dei convocati per Vlahovic rischia di slittare ulteriormente. In questo senso, la mancata convocazione da parte della Nazionale serba consentirà all’attaccante di restare a Torino durante la sosta per lavorare alla ricerca della forma migliore.

L’attacco anti-Sassuolo: Boga in pole su Jonathan David

Con Vlahovic in dubbio, Luciano Spalletti deve ridisegnare il reparto offensivo per affrontare un Sassuolo profondamente rimaneggiato dal caso pertosse. All’andata (vinta 3-0 a gennaio), il protagonista assoluto fu Jonathan David, ma il canadese ha poi vissuto una preoccupante involuzione tecnica.

Per questo motivo, in vista della partita di questa sera, si piazza in netta pole position Jeremie Boga. La candidatura dell’ivoriano per il ruolo di punta centrale è rafforzata da uno straordinario stato di forma: per lui un filotto di tre reti consecutive messe a segno contro Pisa, Roma e Udinese.

Le scelte di Spalletti: tridente leggero con Yildiz e Conceicao

L’allenatore di Certaldo sembra intenzionato a confermare l’attacco “leggero” visto all’opera contro l’Udinese. Il piano tattico prevede Boga centrale, schierato come falso nove per non dare punti di riferimento fisici alla retroguardia avversaria e aprire spazi invitanti per gli inserimenti dei compagni. A completare il reparto ci saranno Conceicao a destra per la consueta normale amministrazione sulla fascia, e Kenan Yildiz a sinistra, a cui verrà garantita totale libertà di muoversi, inventare e strappare palla al piede.