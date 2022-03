Juventus Spezia, Rugani all’intervallo: «Dobbiamo restare attenti in difesa. Loro hanno qualità davanti e sono bravi in contropiede»

Il difensore della Juve Daniele Rugani ha parlato a fine primo tempo ai microfoni di DAZN. Ecco cos’ha detto.

LE PAROLE – «La chiave è rimanere concentrati, non concedere ripartenze allo Spezia. Loro hanno quattro giocatori davanti. Dobbiamo restare attenti e fare il secondo gol: è una cosa che ci è mancata sempre in questa stagione. Loro sono forti in contropiede e hanno qualità avanti. Noi dobbiamo attaccare, ma anche fare attenzione dietro».