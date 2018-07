Cristiano Ronaldo è sempre più vicino alla Juventus, trattativa che è entrata nel vivo: a San Gregorio Armeno è spuntata già la prima statuina di Cr7 in maglia bianconera

Nota per la sua strada con il maxi-presepe, San Gregorio Armeno è sempre sul ‘pezzo’ in fatto di novità. La notizia degli ultimi giorni è il trasferimento sempre pià vicino di Cristiano Ronaldo alla Juventus, con i bianconeri che sono alla ricerca dell’intesa definitiva con il Real Madrid. E proprio nel napoletano è già spuntata la prima statuina di Cr7 con la maglia bianconera…

Le statuette di San Gregorio Armeno sono apprezzate in tutto il mondo e da ieri anche Cristiano Ronaldo ha fatto il suo ingresso nella ricchissima collezione dell’artista napoletano Genny Di Virgilio. Capelli in perfetto ordine e sorridente, il fuoriclasse portoghese con la casacca bianconera sta facendo il giro dei social, nonostante l’esposizione nel centro storico di Napoli dove quei colori non vanno per la maggiore…