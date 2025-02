Juventus, Storari sul momento dei bianconeri: «Momento difficile dopo l'eliminazione dalla Champions ma la Serie A...»

L’ex portiere della Juventus e del Caglairi Marco Storari ha parlato del momento non facile dei bianconeri e delle difficoltà della partita di stasera. Le parole

L’ex portiere della Juventus e del Cagliari Marco Storari è stato intervistato da Sky Sport in vista della partita di questa sera tra le sue due ex squadre, ed ha parlato del momento non facile in casa bianconera. A seguire le sue parole.

MOMENTO JUVE – «Il momento è difficile, l’eliminazione dalla Champions pesa sulla testa di calciatori e dirigenza. La Serie A però è un’altra cosa. Mi aspettavo certe difficoltà, perché è cambiato un po’ tutto. L’unico dirigente di quelli attuali con estrazione calcistica è Giuntoli. L’amministratore delegato (Scanavino, ndr) e il presidente (Ferrero, ndr) non sono mai stati in una società di calcio prima, per loro stessa ammissione, e questo conta molto. L’anno scorso c’era Manna e sapeva cosa vuol dire Juventus, o lo stesso Allegri, terzo allenatore più titolato nella storia del club. Motta sicuramente diventerà un grande allenatore, ma deve passare da queste pressioni perché non è come al Bologna, anche solo un pareggio viene messo in discussione. Sono contento torni Vlahovic, se lo merita. Il modo di giocare l’ha penalizzato ma è forte, è stato fuori anche un po’ ingiustamente».

MATCH DI STASERA – «È difficile vincere a Cagliari. Mi aspetto una partita maschia da parte dei sardi: la squadra rossoblù da un paio d’anni ha trovato la sua dimensione, con il presidente Giulini che è stato intelligente a capire qual era la storia del Cagliari e ha capito quale allenatore doveva prendere per il post Ranieri. Con Nicola il Cagliari sta facendo molto bene, ha dalla parte sua il pubblico che, avendo giocato lì, è un’arma in più. Mi aspetto una bella partita e sono sicuro che il Cagliari vorrà fare una bella figura davanti al proprio pubblico».

CAPRILE – «E’ un ottimo portiere, io lo conosco da tanto. Ha fatto la scelta giusta di andare a Cagliari, è ancora giovane ed è giusto che abbia continuità nel giocare per migliorare ulteriormente. Scelta giusta perché il Cagliari ha una difesa solida, si può confermare benissimo con la maglia rossoblù».