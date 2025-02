Juventus, Tacchinardi dopo la scomfitta contro l'Empoli: «Partita persa meritatamente come a Eindhoven. Già dalla prossima di campionato...»

L’ex giocatore bianconero ha parlato dopo la sconfitta subita dalla Juventus di Motta ai calci di rigore contro l’Empoli in Coppa Italia. Le parole

L’ex giocatore bianconero e opinionista Alessio Tacchinardi ha molto criticato la prova della Juventus dopo la clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia ai danni dell’Empoli dopo i calci di rigore. A seguire le sue parole.

ELIMINAZIONI DALLE COPPE – «In una settimana si è giocata quasi tutta la stagione. Ha perso meritatamente col PSV e meritatamente stasera, soprattutto nel primo tempo ho visto una Juve stanca e con poca ambizione. Meglio nel secondo tempo, ma l’Empoli ha vinto meritatamente e la Juventus è in forte crisi».

RAPPORTO ALLENATORE E GIOCATORI – «Motta l’ho visto furioso e secondo me ha attaccato alcuni giocatori nello specifico, penso che già dalla prossima di campionato si vedranno delle scelte in questo senso. L’ho vista dal vivo col Benfica, questa squadra non sa difendere al di là dell’atteggiamento».

VLAHOVIC – «Ci ha provato, ma non aveva il veleno di quando giocava e quando era protagonista. Al di là di allenatore e giocatori, mi piacerebbe che la società intervenisse per parlare. Lo dico anche per proteggere un allenatore che è in difficoltà e che stasera è stato un grande nel post partita prendendosi tutte le responsabilità, pur con delle critiche ai giocatori. Secondo me ripartirà tagliando delle teste anche perché l’atteggiamento nel primo tempo è stato imbarazzante. E poi dovremmo parlare anche di Koopmeiners, che anche oggi è stato orribile».

MOTTA – «Se lo vedessi in allenamento potrei rispondere, così oggi mi sembra in alto mare e quindi non sono convinto…».