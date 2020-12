Juventus, torna Chiellini: il capitano bianconero convocato per l’Atalanta

Buona notizia per Andrea Pirlo: torna Giorgio Chiellini nella lista dei convocati per la Juventus in vista della gara contro l’Atalanta

Buona notizia per Andrea Pirlo. Il tecnico bianconero ritrova il capitano Giorgio Chiellini per la gara contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Un innesto che rimpingua il reparto difensivo che però vede ancora l’assenza di Merih Demiral.

Chiellini rientra per la seconda volta in stagione, dopo i due problemi fisici che lo hanno reso indisponibile per larga parte della prima parte di questo campionato.

