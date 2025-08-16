Juventus, Tudor con l’Atalanta ritrova Bremer. Non convocati due giocatori ai margini per il Trofeo Bortolotti in programma questa sera

La Juventus si prepara all’ultimo, impegnativo test prima dell’inizio ufficiale della stagione. Questa sera, i bianconeri saranno di scena a Bergamo per affrontare l’Atalanta nel contesto del Trofeo Bortolotti, un classico del calcio estivo che servirà a misurare le ambizioni delle due squadre a una settimana dal via della Serie A. Per la squadra di Igor Tudor, l’esordio è fissato per domenica 24 agosto in casa contro il neopromosso Parma.

In vista della sfida contro i nerazzurri, il tecnico croato ha diramato la lista dei convocati, dalla quale emergono indicazioni significative. La notizia più importante è il rientro di Gleison Bremer. Il difensore brasiliano, perno del reparto arretrato, torna a disposizione dopo essere stato tenuto a riposo a scopo precauzionale nell’amichevole in famiglia contro la Next Gen per una migliore gestione dei carichi di lavoro. Il suo ritorno è fondamentale per testare l’assetto difensivo titolare.

Come previsto, non figurano nell’elenco Tiago Djalò e Arthur. Entrambi i giocatori sono ormai considerati ai margini del progetto tecnico bianconero e sono in attesa di definire il proprio futuro lontano da Torino. Le loro assenze non costituiscono dunque una sorpresa, ma una conferma delle strategie di mercato del club.

Per completare la rosa e dare un’opportunità a giovani di talento, Tudor ha inoltre attinto dalla squadra Next Gen, aggregando al gruppo il portiere Fuscaldo e i difensori Facundo Gonzalez e Bruno Martinez. Per loro, una preziosa occasione per respirare l’aria della prima squadra e mettersi in mostra in un contesto di alto livello, in attesa di capire quale sarà il loro percorso nella stagione che sta per iniziare.