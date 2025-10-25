Juventus, Tudor contro la Lazio prepara l'ennesima rivoluzione. David favorito su Vlahovic come punta. Sulla trequarti...

Juventus: rivoluzione tattica in vista della Lazio, David favorito su Vlahovic per il ruolo da numero nove. Le possibili scelte di Tudor.

La Juventus si prepara a voltare pagina dopo la delusione europea di Madrid. Igor Tudor, subentrato con l’obiettivo di dare un’identità più aggressiva e moderna alla squadra bianconera, sta studiando una piccola ma significativa rivoluzione tattica in vista della sfida contro la Lazio. L’allenatore croato vuole dare una scossa alla manovra offensiva della Juventus, puntando su un modulo più dinamico e su interpreti in grado di muoversi con maggiore libertà tra le linee.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nuovo disegno tattico prevede l’utilizzo di due trequartisti alle spalle di una punta centrale. È una scelta che segna un netto cambio di rotta rispetto al recente passato, in cui la Juventus aveva spesso puntato su un doppio attacco più statico. Ora Tudor chiede velocità, fluidità e intensità.

A destra dovrebbe agire Conceiçao, mentre sul versante opposto troverà spazio Kenan Yildiz, sempre più al centro del progetto tecnico. Il giovane talento turco, reduce da prestazioni convincenti, avrà libertà totale di muoversi tra le linee e di sfruttare il suo estro per creare superiorità numerica. La sua capacità di inventare e di cambiare ritmo rappresenta una delle chiavi del nuovo volto offensivo della Juventus.

Il ruolo di punta centrale, invece, sembra destinato a vivere un avvicendamento importante. Jonathan David sarebbe infatti in vantaggio su Dusan Vlahovic per il ruolo da numero nove. L’attaccante canadese, più mobile e abile nel dialogo con i compagni, risponde meglio alle esigenze del nuovo sistema pensato da Tudor. La sua capacità di pressare alto e di attaccare la profondità potrebbe rivelarsi determinante contro una Lazio che tende a soffrire le squadre aggressive.

La Juventus di Tudor, quindi, si avvia verso una trasformazione profonda: meno rigidità, più imprevedibilità e una maggiore connessione tra i reparti. L’obiettivo è chiaro — ritrovare entusiasmo, qualità e continuità nei risultati. Dopo le difficoltà europee, il tecnico croato vuole restituire alla Juventus un’identità coraggiosa, capace di esaltare i giovani e di valorizzare al meglio il potenziale offensivo della rosa.

La sfida con la Lazio sarà il primo banco di prova per questa nuova Juventus, che sogna di tornare protagonista in Italia e in Europa attraverso una rivoluzione fondata su gioco, intensità e coraggio.