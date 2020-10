Juventus, tamponi negativi: termina l’isolamento fiduciario, attesa per CR7 e McKennie

Ottime notizie in casa Juventus: l’ultimo giro di tamponi a cui si è sottoposto il gruppo squadra ha dato esito negativo

La Juventus ha terminato l’isolamento fiduciario. Come riporta Sky Sport l’ultimo giro di tamponi a cui si è sottoposto l’intero gruppo squadra ha dato esito negativo e quindi è terminato l’isolamento alla Continassa. Attesa per l’esito dei tamponi per Ronaldo e Mc Kennie, ancora in quarantena.

Il comunicato del club bianconero: «Juventus Football Club comunica che, in applicazione delle normative e dei protocolli in vigore, si è concluso oggi pomeriggio il periodo di isolamento fiduciario precedentemente comunicato che ha coinvolto 61 persone».