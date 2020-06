Juventus, ufficiali i rinnovi di Buffon e Chiellini: i dettagli

Ufficiali i rinnovi di Giorgio Chiellini e Gigi Buffon che hanno prolungato di un anno il contratto con la Juve

Sono ufficiali i rinnovi di Giorgio Chiellini e Gigi Buffon. Mancava solo l’annuncio che è arrivato pochi secondi fa tramite i social bianconeri: le due bandiere hanno rinnovato fino al 2021. Ecco il comunicato ufficiale.

«Ci sono giocatori che non hanno bisogno di presentazioni. Campioni la cui storia parla da sola, e il cui legame con la maglia che indossano è indissolubile. Esempi in campo e in spogliatoio, leader, trascinatori, portatori del DNA bianconero, che vestono come una seconda pelle. Gianluigi Buffon. Giorgio Chiellini. Capitani, bandiere.

Bianconeri da sempre. Per sempre. E a confermarlo, casomai ce ne sia bisogno, c’è l’ufficialità, da oggi, del loro rinnovo contrattuale, per un altro anno: 2021»