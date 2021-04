Juventus, ultimo derby della Mole per Chiellini? La situazione

Giorgio Chiellini e il derby della Mole: per il difensore potrebbe essere l’ultima stracittadina in maglia bianconera

Il futuro di Giorgio Chiellini è ancora tutto da scrivere e da decidere. Per il difensore potrebbe essere l’ultimo anno in bianconero e di conseguenza quello di sabato potrebbe essere il derby d’addio, come scrive il Corriere dello Sport.

Ancora nessun movimento sul fronte rinnovo per il difensore e capitano bianconero, che nonostante l’età è un elemento importantissimo della rosa della Juve per qualità tecniche e per personalità. Sabato, dunque, potrebbe sfidare per l’ultima volta il Torino, almeno con la maglia bianconera.

