Juventus Women, che vittoria in UWCL! Rimonta delle bianconere contro l’Atletico Madrid a firma di Godo e Bonansea

Juventus Women, che impresa! Le bianconere ribaltano la sfida contro l’Atletico Madrid con le firme di Godo e Bonansea

La Juventus Women, dopo lo stop in campionato contro il Milan, torna protagonista in Women’s Champions League. Le bianconere affrontano l’Atletico Madrid in un match cruciale per il League Stage, valido come spartiacque della fase a gironi.

L’avvio è complicato: l’Atletico parte forte e crea diverse occasioni. Al 39’ arriva il gol di Sarriegi, favorita da un contatto sospetto su Salvai e da una possibile posizione di fuorigioco non segnalata. La Juve protesta, ma l’arbitro e il VAR convalidano.

Il momento difficile viene ribaltato poco prima dell’intervallo. Al 45’+4 la norvegese Godo inventa una punizione perfetta che si insacca sotto l’incrocio, riportando la Juve in parità.

Nella ripresa le bianconere trovano il sorpasso. Al 56’ Bonansea, su cross di Carbonell, firma di testa il 2-1. L’Atletico protesta per un presunto fallo precedente, ma la rete viene confermata.

Il finale è intenso: Peyraud-Magnin salva la Juve con una parata decisiva, mentre Bonansea e Carbonell sfiorano il tris. L’Atletico ci prova fino all’ultimo, ma le bianconere resistono e portano a casa tre punti pesantissimi.

LEGGI ANCHE – Juventus Women, Canzi: «Sappiamo di poter fare punti in qualsiasi momento come abbiamo dimostrato con la prestazione di Monaco»

