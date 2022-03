Juventus Women, Girelli: «Ci è mancato un po’ di coraggio. Ma sono orgogliosa del percorso fatto»

Le parole di Cristiana Girelli dopo la sconfitta contro il Lione e l’uscita della Juventus Women dalla Women’s Champions League

Cristiana Girelli, attaccante della Juventus Women, ha parlato così a DAZN:

«Mi sta passando per la testa tutto il percorso fatto. Dobbiamo essere orgogliose, ma c’è anche tanto rammarico perché potevamo gestire meglio il vantaggio di Torino. Sono contenta di ogni mia singola compagna di squadra, abbiamo dato tutto e fatto qualcosa di grande. Ora ci concentriamo sulla fine del campionato per poter vivere altre serate come queste il prossimo anno. Sapevamo di trovare un’atmosfera del genere, loro avevano tanta pressione addosso per vincere questa gara e ci è mancato un po’ di coraggio. Questo percorso ci lascia tantissime emozioni, serate indimenticabili e come tutte le cose belle finiscono e tutte noi sognavamo la semifinale, ma questa società ha un progetto solido e rivedremo la Juve lottare per questi traguardi e magari per la finale un giorno».