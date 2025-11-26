Juventus, Yildiz riscalda i bianconeri al Polo Nord. Il 10 protagonista assoluto nella vittoria contro il Bodo Glimt, anche senza andare a segno: l’analisi del match di Champions

Juventus, Yildiz riscalda i bianconeri al Polo Nord che si impongono 3-2 contro il Bodo Glimt grazie al talento turco: l’analisi del match di Champions

La Juventus vince 3-2 in casa del Bodo Glimt in Norvegia e conquista la sua prima vittoria nella League Phase di Champions League in questa stagione. Un successo importante che arriva con una rimonta nel secondo tempo, resa vana dal gol su rigore dei norvegesi all’88’ con Fet, ma a cui ha risposto lo zampino di David al termine dell’ennesima giocata fondamentale di Yildiz che, subentrato nella ripresa ha completamente cambiato l’andamento del match.

Nell’analisi del Corriere dello Sport l’eroe della serata è stato Yildiz, che ha gelato il Bodo Glimt e ha svegliato la Juve, protagonista di una partita vissuta per ampi tratti sotto pressione. Il giovane turco ha giocato un ruolo fondamentale in tutti i gol, inclusi quelli di Openda, McKennie e David, e anche in un gol annullato a Miretti. Immarcabile nelle sue accelerazioni e negli slalom, Yildiz ha messo in difficoltà i difensori norvegesi, mostrando una classe fuori dal comune e dando alla squadra un’energia nuova. Con lui in campo, la Juventus ha preso in mano la partita, capovolgendo un match che sembrava indirizzato verso il pareggio.

Nonostante la prestazione determinante di Yildiz, il tecnico Spalletti ha dovuto affrontare diverse difficoltà, tra cui errori e imprecisioni di alcuni giocatori, come Adzic, Cambiaso e McKennie, che non sono riusciti a entrare pienamente in partita. Il tecnico ha cercato di testare le alternative, ma la squadra ha comunque trovato la compattezza grazie all’ottima prestazione di Conceiçao, che ha dato qualità e vivacità al gioco offensivo della Juve.

Nel primo tempo, il Bodo Glimt ha messo in difficoltà la Juventus con il suo gioco rapido e intenso, sfruttando la velocità sul sintetico e mettendo in evidenza la difficoltà della squadra bianconera nel mantenere il possesso. Il gol dei norvegesi è arrivato al 28′, con Blomberg che ha sfruttato un cross di Hogh per battere Perin. Tuttavia, dopo l’intervallo, la Juve è riuscita a reagire grazie all’ingresso di Yildiz, che ha portato freschezza e creatività, e con il gol di Openda ha riaperto la partita.

Il sorpasso è arrivato pochi minuti dopo, con McKennie che ha segnato di testa su un cross perfetto di Miretti, e la Juve ha cominciato a dominare. Tuttavia, un ingenuo fallo di Cabal su Auklend ha portato al rigore trasformato da Fet per il momentaneo pareggio dei norvegesi. Ma la Juve non ha mollato, e con un contropiede letale finalizzato da David, ha chiuso i conti.

Con questo successo, la Juventus si avvicina alla qualificazione, portando a casa tre punti pesantissimi che, come sottolineato anche da Spalletti, sono stati ottenuti in una partita ricca di sofferenza ma anche di grande carattere. La Juve ha dimostrato di poter affrontare le difficoltà, grazie alla personalità dei suoi giocatori e alla determinazione di Yildiz, che potrebbe davvero essere l’inizio di una nuova era per i bianconeri sotto la guida di Spalletti.