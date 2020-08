Kahn: «Neuer vecchio? Allora Buffon ha 50 anni…» – VIDEO

Oliver Kahn, bandiera e dirigente del Bayern Monaco, ha parlato del ruolo di Manuel Neuer nel corso di una teleconferenza

Oliver Kahn, bandiera e dirigente del Bayern Monaco, ha parlato sul ruolo di Manuel Neuer in vista della finale di Champions League durante una teleconferenza riportata anche da Sport1 e dai media tedeschi. Ecco le sue parole:

«Credo che un portiere non cali con il passare degli anni. Anzi, credo che invecchiando migliori. Manuel ha 34 anni adesso. In proporzione Buffon ne ha quasi cinquanta. Non proprio, ma quello che voglio dire è che un portiere può giocare per molti anni ad alti livelli».