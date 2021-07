Kaio Jorge Juventus, il presidente del Santos: «Obbligati a venderlo»

Kaio Jorge alla Juve: il presidente del Santos conferma. Ecco le sue parole sul trasferimento dell’attaccante a Torino

Il presidente del Santos Rueda, ai microfoni di Estadio97, ha fatto chiarezza sul possibile trasferimento di Kaio Jorge alla Juve. Le sue dichiarazioni.

«Stiamo trattando con la Juve per Kaio. Non è abbiamo ancora deciso se verrà venduto a titolo definitivo subito o se andrà via a a gennaio dopo la scadenza del contratto. Non è vero che vendiamo male, non volevamo dare Kaio ma ci ritroviamo obbligati per via del contratto».

