Kalulu Juventus, notte da protagonista per il difensore contro il Milan. La statistica

Kalulu Juventus: il difensore francese domina allo Stadium: numeri da leader e prestazione totale contro la sua ex squadra

Nella serata degli ex, la luce più intensa è stata la sua. Contro il Milan, la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio, Pierre Kalulu ha firmato una prestazione da incorniciare, confermandosi uno dei punti fermi della Juventus di Igor Tudor.

Il francese ha giocato una gara di altissimo livello, certificata dal 7.1 in pagella, ma i numeri raccontano molto più di un voto: 4 passaggi chiave, cifra da trequartista più che da difensore, che hanno acceso le migliori occasioni bianconere in una partita bloccata.

I numeri di una partita totale

63 palloni toccati , con la naturalezza di un regista aggiunto.

, con la naturalezza di un regista aggiunto. 2 cross riusciti su 4 tentati , a testimonianza di una spinta costante.

, a testimonianza di una spinta costante. 1 conclusione verso la porta , segnale della sua intraprendenza.

, segnale della sua intraprendenza. 14 palloni persi, il prezzo inevitabile di chi non si limita al compitino ma cerca sempre di creare superiorità.

Kalulu non è più soltanto un difensore affidabile: è diventato un costruttore di gioco moderno, capace di unire solidità e qualità tecnica.

Il profilo che la Juve cercava

La Juventus lo ha voluto proprio per questo: un calciatore in grado di difendere con aggressività, ma anche di dare il via all’azione e ribaltare il fronte con personalità. Contro il Milan, Kalulu ha mostrato l’intero repertorio, confermando la bontà dell’investimento fatto dalla dirigenza bianconera.

La sua partita da ex è stata molto più di una semplice rivincita: è stata la consacrazione definitiva di un giocatore che oggi rappresenta un pilastro insostituibile della nuova Juve.