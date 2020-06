Kalulu, l’agente: «Milan miglior progetto sportivo per lui»

Pierre Kalulu è il primo colpo di mercato del Milan per la prossima stagione: queste le parole del suo agente sulla trattativa

L’agente di Pierre Kalulu, Eduardo Marinho, intervistato da MilanNews.it ha spigato nei dettagli l’andamento della trattativa con il Milan. Queste le sue parole.

«Il Milan si è avvicinato a noi per avere maggiori informazioni sul giocatore, sulla famiglia, sulla mentalità e tanti altri particolari. Pierre riteneva che il Milan avesse il miglior progetto sportivo per lui, e crede che possa avere molto successo in rossonero. La conversazione con Maldini è stata molto importante, gli ha fornito una panoramica completa del campionato e del club, oltre a dare a Pierre importanti consigli. È fondamentale per i giovani talenti avere un supporto da giocatori così esperti, i suggerimenti sono importanti. Il ruolo? Sicuramente la posizione preferita è quella terzino destro».