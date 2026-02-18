Kane nella leggenda: battuto persino il record di CR7! Il dato incredibile sull’attaccante del Bayern Monaco dal punto di vista realizzativo

Harry Kane continua a riscrivere la storia del calcio internazionale, ma il riconoscimento unanime del suo status di fuoriclasse sembra ancora incontrare delle resistenze incomprensibili. L’attaccante del Bayern Monaco, grazie alla doppietta rifilata nello scorso weekend al Werder Brema, ha raggiunto la mostruosa quota di 500 gol in carriera. Un traguardo leggendario, impreziosito da un dato statistico che fa decisamente rumore: il capitano della Nazionale inglese ha raggiunto il mezzo secolo di reti impiegando ben 12 partite in meno rispetto a un mostro sacro come Cristiano Ronaldo, l’attuale stella dell’Al-Nassr e miglior marcatore della storia.

L’incredulità di Cundy: “È un giocatore totale”

Eppure, nonostante sia il primo inglese a toccare questa vetta e abbia finalmente spezzato la maledizione dei trofei alzando il Meisterschale della Bundesliga nella scorsa stagione, Kane continua a dividere l’opinione pubblica. Una situazione paradossale che ha lasciato sbalordito Jason Cundy. L’ex difensore del Chelsea, intervenuto ai microfoni di talkSPORT, ha difeso a spada tratta il leader dei “Tre Leoni”. Secondo l’opinionista, Kane è vittima di una mancanza di rispetto ingiustificata: non si tratta di un semplice finalizzatore, ma di un numero 9 capace di agire da 10, dotato di una visione di gioco assurda e di un repertorio tecnico completo che va oltre il semplice gol.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Il confronto con Rooney e il mito sfatato

Per anni, l’etichetta di “non vincente” è stata l’arma principale dei detrattori. Ora che la bacheca si è sbloccata e con due Scarpe d’Oro mondiali all’attivo, le critiche dovrebbero tacere. Con 78 reti in Nazionale, l’ex bomber del Tottenham ha già staccato leggende come Alan Shearer e Wayne Rooney. Proprio il confronto con “Wazza”, icona del Manchester United, è impietoso: Kane ha già segnato 134 gol in più in carriera rispetto all’ex compagno di reparto. Cundy si è detto stupito che l’attuale numero 9 dei Bavaresi non sia ancora considerato nell’olimpo del calcio. Con quota 100 in Nazionale nel mirino, l’Uragano ha ancora tempo per zittire gli ultimi scettici.