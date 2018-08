Yann Karamoh ha lasciato Appiano Gentile non partecipando all’allenamento mattutino dell’Inter: l’esterno è pronto a tornare in Ligue 1. Saint-Etienne destinazione più probabile

Calciomercato Inter sempre aperto in uscita: Yann Karamoh si appresta infatti a tornare in Ligue 1. L’esterno classe 1998, arrivato in nerazzurro dal Caen un anno fa, rientrerà nel campionato francese dove vestirà la maglia del Bordeaux. Come riportato da Sky Sport, il giocatore classe 1998 passa al Bordeaux in prestito secco. Il club ‘Girondins’ ha bruciato nelle ultime ore la concorrenza di un altra società francese, il Saint-Etienne, club che più di altri sembrava avanti nella trattativa.