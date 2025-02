Kean è tornato a Firenze, ma la Fiorentina non vuole correre rischi: a riposo con il Lecce, ecco quando può tornare

Kean è tornato a casa, ma la Fiorentina non vuole prendersi rischi dopo il trauma cranico: a riposo contro il Lecce, ecco quando potrebbe tornare

La buona notizia è che Moise Kean è tornato a casa: come riportato da la Gazzetta della sport all’una di notte di lunedì è stato dimesso dall’ospedale Borgo Trento di Verona ed è tornato a Firenze. La grossa paura quando è andato a terra in Verona Fiorentina per il colpo subito contro Dawidowicz. La prognosi è di trauma cranico e anche se l’attaccante ha risposto bene ai primi esami, è un tipo di infortunio su cui non si deve scherzare, specie per un calciatore che ha nel colpo di testa una delle sue giocate più importanti.

A Firenze infatti hanno scelto la linea della prevenzione e l’attenzione è al massimo, specie in una piazza che ha avuto negli ultimi anni vicende drammatiche come quelle di Astori e Bove. Ieri l’attaccante si è riposato e farà lo stesso oggi e domani, poi si vedrà se e quando potrà tornare ad allenarsi. Intanto Palladino è al lavoro per cercare di capire come sostituirlo: l’ex Juve è stato per ora decisivo per i viola – primo per gol e tiri in porta, terzo per minutaggio – ma salterà la sfida contro il Lecce ed è in dubbio – dipenderà dai prossimi giorni – anche per l’andata di Conference League contro il Panathinaikos. La data più probabile per rivederlo titolare è quella del 9 marzo contro il Napoli.