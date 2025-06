Kean Fiorentina, i tifosi sono molto preoccupati per il suo addio! Quella big si è fatta sotto per lui - Calcio News 24

Kean Fiorentina, i tifosi viola sono abbastanza preoccupati per il suo futuro considerando anche la possibilità di essere ceduto

La Fiorentina si gode il rilancio di Moise Kean, tornato protagonista dopo una stagione in cui ha ritrovato fiducia, gol e la maglia della Nazionale. Ma i riflettori si accendono nuovamente sul giovane attaccante viola, finito nel mirino del Manchester United, pronto a tornare alla carica in vista del mercato estivo.

I Red Devils, reduci dalla delusione per la mancata qualificazione alla Champions League — sfumata con la sconfitta in finale di Europa League contro il Tottenham — devono fare i conti con un budget ridotto. Il nuovo tecnico Ruben Amorim ha a disposizione circa 100 milioni di sterline, ma con la necessità di rinforzare diversi reparti, la dirigenza è costretta a valutare profili di alto potenziale ma dal costo contenuto.

In questo contesto, Moise Kean rappresenta un’occasione interessante, anche per via della sua esperienza passata in Premier League con l’Everton. Seppur quella parentesi non abbia lasciato grandi tracce, l’attaccante ha maturato nel frattempo una maggiore consapevolezza e ha saputo rilanciarsi con la maglia della Fiorentina, diventando un punto fermo dell’attacco viola.

Il club gigliato, che ha creduto in lui al termine di un periodo complicato, oggi si trova in una posizione di forza: Kean ha una clausola rescissoria da 52 milioni di euro, esercitabile però solo nei primi quindici giorni di luglio. Una finestra ristretta, ma che potrebbe fare gola al Manchester United qualora non riuscisse ad arrivare a obiettivi più costosi.

La Fiorentina, dal canto suo, vorrebbe trattenere il giocatore, inserendolo nel progetto tecnico della prossima stagione, anche alla luce della ritrovata competitività europea. Kean ha dimostrato di potersi integrare perfettamente negli schemi viola, trovando continuità e spirito di squadra, elementi che hanno fatto la differenza nel suo percorso di crescita.

La partita, però, è appena cominciata. Molto dipenderà dalle mosse del club inglese e dalla volontà dello stesso Kean, che potrebbe essere tentato da una nuova avventura internazionale, ma che a Firenze ha finalmente trovato stabilità e centralità.

In casa Fiorentina, dunque, cresce la tensione. Trattenere Kean significherebbe consolidare un attacco giovane e ambizioso. Ma la Premier torna a bussare. E stavolta con maggiore insistenza.