Keita e i 34 milioni di riscatto: rischia di fare la fine di Cancelo e Rafinha?

Finora non ha entusiasmato né Spalletti né i tifosi interisti: Keita Balde potrebbe tornare al Monaco a fine anno

Keita come Cancelo e Rafinha? La speranza è ovviamente quella di un destino differente ma il timore è che ciò possa accadere. Purtroppo fanno giurisprudenza i precedenti legati a allo spagnolo e al brasiliano, pilastri nella stagione che ha portato alla qualificazione Champions ma non riscattati da Valencia e Barcellona a causa dalla mannaia sui conti nerazzurri causata dal fair play finanziario. Keita rischia di fare la stessa fine, anche se i 5 milioni già spesi per un onerosissimo prestito potrebbero essere un’ancora importante a cui appigliarsi per riscrivere la storia che rischia di accomunarlo con i due illustri colleghi.

Il riscatto del senegalese è tutto fuorché scontato insomma. Architrave per il progetto riscatto dovrà essere una stagione monstre e finora Keita ha sommato 7 spezzoni senza ancora segnare. Un po’ poco per giustificare i 34 milioni dovuti al Monaco. Però l’ex laziale (che ha comunque già firmato un contratto di 1 anno più altri 4) può vantare una poliedricità che pochi attaccanti possiedono, visto che può giocare da centravanti, come seconda punta e da esterno. Senza contare che pochi giocatori come lui in Italia sono in grado di spaccare in due le partite entrando a gara in corso. Qualità che non si è ancora vista fino a questo momento nell’ex laziale.