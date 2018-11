Milan in emergenza nera: Gattuso pensa a Kessié difensore

Milan: emergenza in difesa, tantissimi i giocatori attualmente out per infortunio. Gattuso escogita le possibili soluzioni in vista della ripresa di campionato con la Lazio

Che il Milan sia in piena emergenza ormai è un dato inconfutabile: negli ultimi giorni i rossoneri hanno dovuto fare i conti con gli infortuni in nazionale di Alessio Romagnoli e Davide Calabria, che si aggiungono alla già fitta lista composta tra gli altri da Cristian Zapata, Mattia Caldara e Mateo Musacchio, oltre ai giocatori attualmente impegnati con le rispettive selezioni e quindi lontani da Milanello per una valutazione approfondita (come Hakan Calhanoglu). Per Gennaro Gattuso, in vista delle ripresa del campionato, una grossa grana, soprattutto dal punto di vista difensivo: ad oggi è praticamente impossibile ipotizzare come potrebbe giocare la squadra rossonera contro la Lazio là dietro anche se, considerata la scarsità di alternativa, qualche idea potrebbe essere avanzata.

Una su tutte potrebbe riguardare addirittura l’arretramento sulla linea difensiva di Franck Kessié: l’ivoriano potrebbe comporre una sorta di inedito duo centrale con Zapata (che Gattuso spera di recuperare in questi giorni), anche perché l’altro difensore attualmente in rosa disponibile è il giovane Stefan Simic, che a questo punto si scalda. Difficile invece pensare ad un adattamento al centro di Ricardo Rodriguez (pure lui mezzo acciaccato ed impegnato attualmente con la Svizzera): idee qualcuna, uomini a disposizioni pochini, stavolta servirà quasi un mezzo miracolo per schierare la formazione in campo.