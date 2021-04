Kessie ci crede: «Champions? La sogno, ci giocavo alla Playstation. Andavo matto per Sheva»

Frank Kessie sprona il suo Milan verso il finale di campionato. Il centrocampista del Milan promette battaglia: e lunedì c’è la Lazio

Idee chiare per Frank Kessie, che lunedì sfiderà la Lazio. Il centrocampista del Milan, a Sportweek, ha dichiarato:

SOGNO – «Sogno di giocare la Champions League con il Milan, la squadra per cui tifavo da bambino. Ci giocavo alla Playstation, andavo matto per Sheva. Era facile, negli anni in cui io ero piccolo vincevano tutto. Ora, per tornare grandi, dobbiamo avere la mentalità da grande. Milano ha tutto».