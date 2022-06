Kevin-Prince Boateng rinnova con l’Herta Berlino: «Ho sempre detto quanto sia speciale e prezioso per me questo club»

Kevin-Prince Boateng rinnova con l’Herta Berlino. Il club tedesco prolungherà con il difensore ex Milan fino a giugno 2023. Di seguito il comunicato del club e le parole di Boateng.

COMUNICATO – «La scorsa estate, Boateng è tornato dove tutto era iniziato per lui 28 anni fa. Oggi, quel ritorno continua: all’Hertha BSC! Nato a Berlino, Kevin-Prince ha prolungato il suo contratto fino a giugno 2023 e la prossima stagione vestirà la maglia dell’Hertha».

COMMENTO – «Ho sempre detto quanto sia speciale e prezioso per me questo club e ho cercato di metterlo in mostra sia fuori che dentro il campo. Mi sento bene, ho fame di andare avanti e sono contento di andare avanti con i ragazzi».