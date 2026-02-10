Kilicsoy, il Cagliari accelera per il riscatto: pronti i 12 milioni per convincere il Besiktas a chiudere l’operazione

Riscatto Kilicsoy, il Cagliari adesso fa sul serio: accordo vicino con il Besiktas per i 12 milioni richiesti. I dettagli

Il Cagliari è pronto a esercitare il diritto di riscatto per Semih Kilicsoy, attaccante classe 2005 destinato a proseguire la sua crescita in Sardegna. Il club rossoblù ha deciso di puntare con convinzione sul giovane talento turco e verserà al Besiktas una cifra di 12 milioni di euro. Una scelta che conferma la fiducia riposta nel giocatore fin dal suo arrivo.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il presidente Tommaso Giulini si è detto particolarmente soddisfatto dell’impatto di Kilicsoy, apprezzandone non solo i numeri ma anche il contributo al miglioramento del gioco offensivo della squadra. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, l’attaccante firmerà un nuovo contratto fino al 2030, un segnale chiaro della volontà del club di costruire il futuro attorno a lui.

Anche il direttore sportivo Guido Angelozzi ha espresso entusiasmo per la crescita del giovane, sottolineandone la capacità di adattarsi rapidamente al calcio italiano e di migliorare costantemente. La dirigenza è convinta che Kilicsoy possa diventare un punto di riferimento nelle prossime stagioni, un elemento chiave per l’identità offensiva del Cagliari.

