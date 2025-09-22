Kimpembe: «Ho trascinato la mia pena per tre anni». L’addio al PSG, le lacrime e la rinascita in Qatar

Kimpembe si racconta: «Ho trascinato la mia pena per tre anni». L’addio al PSG, le lacrime e la rinascita in Qatar. Tutte le sue parole

Presnel Kimpembe, storico difensore del Paris Saint-Germain e vice-capitano, ha lasciato il suo club di sempre per approdare al Qatar SC, ma non senza un carico emotivo enorme. Le lacrime versate il 14 settembre scorso al Parc des Princes, durante l’omaggio ricevuto dopo la vittoria contro il Lens (2-0), sono rimaste impresse per sempre nella sua memoria. Arrivato al PSG a soli 10 anni, nel 2005, Kimpembe ha detto addio a una maglia con cui ha vinto otto campionati francesi e la Champions League a maggio. La sua carriera ha subito una svolta drammatica nel febbraio 2023, quando una rottura del tendine d’Achille lo ha messo fuori gioco. Un infortunio che non gli ha più permesso di ritrovare il suo miglior livello e lo ha escluso dai piani di Luis Enrique.

«Ho trascinato la mia pena per due anni e mezzo, tre anni. Ho sofferto molto», ha rivelato l’internazionale francese (30 anni, 28 presenze) nella trasmissione Clique su Canal+. «È stato un periodo molto complicato nella mia vita. Sapevo che questa lesione sarebbe arrivata un giorno, ma non sapevo quando. Prima del Mondiale 2022, avevo già dolori, facevo cure, rafforzavo il polpaccio per evitare l’infortunio. La mia salute non era al top. Ho sofferto prima che accadesse».



Dopo 241 partite con la maglia del PSG, il campione del mondo 2018 non rientrava più nei piani di Luis Enrique, nonostante un ritorno in campo all’inizio dell’anno. Ha disputato solo pochi spezzoni di partite: due in Ligue 1, due in Coppa di Francia e in Champions League, nel ritorno del playoff contro il Brest. Bloccato dalla concorrenza, ha deciso di unirsi al Qatar SC, rifiutando di «entrare in guerra» con il Paris per negoziare il suo addio. «Tutto è successo in fretta, ho parlato con il club della mia situazione, di come potevamo procedere. Sapevo che non ci sarebbe stata alcuna guerra con Parigi. Non ci sono mai stati problemi. Ho semplicemente voglia di giocare».



Kimpembe ha confermato di aver parlato con l’allenatore e il presidente: «Gli ho spiegato che non potevo fare un terzo anno così. Loro vogliono vedermi giocare. E io ho voglia di tornare a giocare a calcio». Il suo nuovo club, il Qatar SC, è attualmente secondo nel campionato qatariota, con quattro vittorie in cinque partite. Kimpembe ha fatto il suo debutto domenica, entrando in campo a 8 minuti dalla fine.