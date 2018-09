Kluviert studia da titolare: l’olandese vuole prendersi la Roma

Justin Kluivert va alla caccia di una maglia da titolare (la prima) e studia per essere decisivo su entrambe le fasce

Nelle prime due partite, da subentrato, contro Atalanta e Roma ha incantato. Un assist per il gol di Dzeko contro i granata che ha subito fatto innamorare i tifosi giallorossi del figlio d’arte dell’attaccante del Milan. Adesso, in questo ciclo di tre partite in otto giorni (Chievo, Real Madrid e Bologna) va a caccia della prima da titolare. Magari potrebbe succedere già domenica con il Chievo. Justin, ovviamente, sta provando a mettere in difficoltà fino alla fine Di Francesco, che potrebbe decidere di dargli spazio anche a destra, magari preservando Under per la sfida di mercoledì prossimo a Madrid, con il Real, per l’esordio in Champions League. Direttamente dal ritiro della Nazionale, Kluivert ha promesso: «Il mio obiettivo? Diventare titolare nel corso di questa stagione. Sto imparando molto, in questo momento non mi sento né una prima né una seconda scelta. Sono in mezzo, diciamo così. Andrà bene, ne sono certo, ho già notato che divento più completo come calciatore».

Sì, perchè Di Francesco gli sta insegnando un nuovo modo di giocare. Diventare un esterno moderno: un po’ più dentro il campo, un po’ più vicino alla punta centrale nel suo 4-3-3. E poi lo stare compatti in fase difensiva, quel gioco ad allungarsi e stringersi a secondo delle fasi che sembra quasi un elastico, pronto ad allungarsi palla al piede ed a ri-accorciarsi quando c’è da dare una mano in fase di non possesso. Insomma, tatticamente Justin sta ancora andando a scuola, ma è chiaro che stiamo parlando di uno di quegli alunni che ha tanto talento. E indubbiamente Kluivert sta studiando per questo. Per diventare titolare. L’olandese vuole lasciare il segno nella storia della Roma e vuole iniziare fin da subito.