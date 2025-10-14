Koopmeiners Juventus, è davvero finita? I bianconeri hanno fissato il prezzo

Koopmeiners Juventus: fiducia a tempo, futuro in bilico per l’olandese. I bianconeri aprono alla cessione e il prezzo fissato è la conferma

Il caso Koopmeiners Juventus tiene banco in casa bianconera. Il centrocampista olandese, arrivato a Torino come uno dei colpi più importanti dell’estate, sta vivendo un momento estremamente complicato. Le sue prestazioni altalenanti e il calo di rendimento preoccupano lo staff tecnico e la dirigenza, che ora riflettono sul suo futuro. Come riportato da Tuttosport, la priorità di Igor Tudor resta quella di recuperare il giocatore, ma la pazienza non potrà durare all’infinito.

Tudor insiste su Koopmeiners

L’allenatore della Juventus, Igor Tudor, continua a credere nel talento di Koopmeiners. Dopo un avvio di stagione difficile, con prove deludenti contro Villarreal e Milan e due esclusioni consecutive anche nella nazionale olandese, il tecnico ha deciso di puntare sul lavoro quotidiano per rilanciarlo. La sosta per le nazionali è servita a resettare e ripartire: Tudor vuole rigenerarlo sia tatticamente che mentalmente, convinto che il vero Koopmeiners possa ancora fare la differenza nel centrocampo della Juventus. Tuttavia, il tempo stringe e la società attende segnali concreti.

Koopmeiners Juventus: la cessione non è più un tabù

Il futuro di Koopmeiners alla Juventus resta incerto. Se il rendimento non dovesse migliorare nelle prossime settimane, l’ipotesi di una cessione a gennaio diventerebbe sempre più concreta. L’olandese era stato acquistato dall’Atalanta nell’estate del 2024 come perno del nuovo progetto bianconero, ma il suo rendimento non ha rispettato le aspettative.

Per questo motivo, la Juventus avrebbe già fissato un prezzo di partenza per un’eventuale trattativa: circa 35 milioni di euro, una cifra che permetterebbe al club di non registrare minusvalenze e di reinvestire sul mercato invernale. Diversi club europei, soprattutto in Premier League, osservano la situazione con interesse.

Ultima chiamata per l’olandese

Le prossime partite saranno decisive per capire quale direzione prenderà il caso Koopmeiners Juventus. Dopo la sosta, la sfida contro il Como segnerà l’inizio di un ciclo di gare che rappresenterà un vero e proprio esame di maturità per l’ex Atalanta. Tudor e la dirigenza si aspettano una reazione immediata: solo così l’olandese potrà riconquistare la fiducia perduta e scongiurare una partenza anticipata.

La Juventus crede ancora in Koopmeiners, ma ora è il momento dei fatti: il tempo delle attenuanti è finito.