Koulibaly riafferma il suo amore per Napoli e i tifosi. Il difensore sottolinea poi l’umlità con cui Ancelotti si è calato nella nuova realtà

Kalidou Koulibaly nel corso di una lunga intervista a TV Luna ha parlato del suo rapporto con la città di Napoli, i suoi tifosi e il nuovo allenatore Carlo Ancelotti. Il difensore senegalese afferma che nel capoluogo campano il razzismo è sostanzialmente assente e non nasconde che l’obiettivo resta lo Scudetto.

«Sono cresciuto in questi 5 anni a Napoli, ho avuto la fortuna di diventare papà qui ed è un bel periodo della mia vita, sono contentissimo di essere cresciuto qui e spero di poter dare ancora tanto a questa bella città. – ha detto Koulibaly – Cosa mi piace di Napoli? Tante cose. All’inizio ho avuto problemi col cibo, ho preso un paio di chili, si mangia troppo bene. A Napoli “siamo” accoglienti, è piacevole, mi fa piacere vedere che la gente è felice di incontrarmi per strada. Anche la mia famiglia si sente a casa e questo è importante per me. I tifosi sono stupendi, sempre al nostro fianco, abbiamo la migliore tifoseria del mondo».

«L’obiettivo è lo Scudetto? Può essere questo, ma abbiamo cambiato allenatore e ci sono ancora meccanismi da capire. Con un allenatore così però è tutto più facile, Ancelotti è il mister più umile che abbia mai conosciuto e questo mi dà una visione nuova del calcio. So che possiamo fare grandi cose, ma abbiamo bisogno di tempo per aggiustare qualcosa ma speriamo di rendere il cambiamento più rapido possibile. – ha continuato il difensore – I rivali sono più forti, ma il Napoli è ancora qua e farà di tutto per fare un regalo ai suoi tifosi. Il mister ci dà la strada per provare a vincere qualcosa di importante, è quello che speriamo perché so quanto mi ha dato Napoli, e voglio restituirle qualcosa».