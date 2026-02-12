Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Hanno Detto

Koulibaly rinnova con l’Al-Hilal: il difensore ex Napoli prolunga la sua avventura in Arabia Saudita

Published

4 ore ago

on

By

esult gol Koulibaly imago1019904498h

Koulibaly prolunga la sua avventura all’Al-Hilal: il difensore senegalese rinnova e resta uno dei pilastri del progetto saudita

Kalidou Koulibaly prosegue la sua avventura in Arabia Saudita: il difensore senegalese, arrivato all’Al-Hilal due anni e mezzo fa dopo la lunga esperienza al Napoli e la parentesi al Chelsea, ha rinnovato il proprio contratto con il club guidato da Simone Inzaghi. Un segnale di continuità importante per uno dei leader tecnici e carismatici della squadra.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Il classe ’91 ha già collezionato 111 presenze con la maglia biancoblù e continuerà a essere un punto di riferimento nella Saudi Pro League. Anche in questa stagione Koulibaly è stato una colonna della difesa, prima di lasciare temporaneamente il club per partecipare alla Coppa d’Africa, poi vinta con il Senegal. Rientrato da un paio di settimane, ha subito riportato solidità al reparto: nelle due gare in cui è tornato a disposizione, l’Al-Hilal non ha incassato neppure un gol.

Il rinnovo permette ora al club e al giocatore di proseguire insieme un percorso ambizioso, con obiettivi di alto livello. Il primo traguardo nel mirino è la conquista del campionato, un obiettivo concreto per una squadra che punta a confermarsi protagonista assoluta in Arabia Saudita e nelle competizioni internazionali.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero13 minuti ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

bargione kalulu vlahovic bargione kalulu vlahovic
Hanno Detto3 giorni ago

Juve Lazio, Bargione è sicuro: «L’esultanza di Vlahovic al gol di Kalulu è l’immagine della serata!» – VIDEO

Juve Lazio, Bargione non ha dubbi: «L’esultanza di Vlahovic al gol di Kalulu…». Il commento nel post gara del giornalista...
Change privacy settings
×