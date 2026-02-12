Koulibaly rinnova con l’Al-Hilal: il difensore ex Napoli prolunga la sua avventura in Arabia Saudita

Koulibaly prolunga la sua avventura all’Al-Hilal: il difensore senegalese rinnova e resta uno dei pilastri del progetto saudita

Kalidou Koulibaly prosegue la sua avventura in Arabia Saudita: il difensore senegalese, arrivato all’Al-Hilal due anni e mezzo fa dopo la lunga esperienza al Napoli e la parentesi al Chelsea, ha rinnovato il proprio contratto con il club guidato da Simone Inzaghi. Un segnale di continuità importante per uno dei leader tecnici e carismatici della squadra.

Il classe ’91 ha già collezionato 111 presenze con la maglia biancoblù e continuerà a essere un punto di riferimento nella Saudi Pro League. Anche in questa stagione Koulibaly è stato una colonna della difesa, prima di lasciare temporaneamente il club per partecipare alla Coppa d’Africa, poi vinta con il Senegal. Rientrato da un paio di settimane, ha subito riportato solidità al reparto: nelle due gare in cui è tornato a disposizione, l’Al-Hilal non ha incassato neppure un gol.

Il rinnovo permette ora al club e al giocatore di proseguire insieme un percorso ambizioso, con obiettivi di alto livello. Il primo traguardo nel mirino è la conquista del campionato, un obiettivo concreto per una squadra che punta a confermarsi protagonista assoluta in Arabia Saudita e nelle competizioni internazionali.