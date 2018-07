Kutepov, difensore dello Spartak e della nazionale russa, ha detto senza mezzi termini che sarebbe favorevole a trasferirsi al Milan

Ilia Kutepov, difensore centrale dello Spartak Mosca, si è messo in luce in questi Mondiali 2018 con la maglia della Russia e ovviamente ha attirato l’interesse di diversi club internazionali. Stando agli ultimi rumors, la Fiorentina avrebbe già sondato il terreno per capire quale siano i termini su cui impostare la trattativa ma Kutepov sarebbe sì ben disposto verso un trasferimento in Italia ma non a Firenze. Il difensore parlando del suo futuro ha infatti espresso una netta preferenza per il Milan. I rossoneri comunque difficilmente si muoveranno sul mercato prima del 21 luglio, data in cui si terrà l’assemblea per la nomina del nuovo CdA. Kutepov comunque non ha dubbi su cosa farebbe se arrivasse un’offerta dal club di via Aldo Rossi.

«Ci sono tanti fattori. Anzitutto bisogna mettersi in accordo con il mio club attuale. Quando ci saranno le proposte concrete ne discuteremo. Se potessi scegliere il mio futuro club, sarebbe il Milan, questo è sicuro al 100%», ha detto il nazionale russo.