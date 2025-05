Kvaratskhelia punta al poker: può diventare la bestia nera della stagione dell’Inter

Kvaratskhelia può diventare la bestia nera dell’Inter in questa stagione: obiettivo poker di trofei, ben due ai danni dei nerazzurri

Khvicha Kvaratskhelia è pronto a chiudere una stagione da sogno con il PSG, puntando al poker di trofei nella finale di Champions League contro l’Inter. Dopo aver vinto la Ligue 1 e la Coppa di Francia con il club parigino, e aver contribuito allo scudetto del Napoli nella prima metà di stagione, il georgiano potrebbe mettere le mani sul suo quarto titolo stagionale. Sebbene non abbia concluso l’annata con gli azzurri, il suo impatto iniziale – 5 gol e 3 assist in 17 partite – è stato fondamentale per tenere l’Inter dietro in classifica e gettare le basi del tricolore poi conquistato da Antonio Conte. Per questo, Kvara rischia di diventare il vero incubo stagionale della squadra nerazzurra: già decisivo in Serie A, ora potrebbe infrangere anche il sogno europeo dei milanesi.

Nonostante una tradizione negativa contro l’Inter – 0 gol e 0 assist in cinque confronti – Kvaratskhelia è chiamato a sbloccarsi nella notte più importante. L’ex Napoli dovrà affrontare un doppio duello sulla fascia: rendersi pericoloso contro Benjamin Pavard e contenere le incursioni di Denzel Dumfries, due elementi chiave dello scacchiere nerazzurro. Al PSG, però, ha già dimostrato di poter unire qualità tecnica e spirito di sacrificio, come visto contro Aston Villa e Arsenal. Arrivato a gennaio in un PSG che rischiava l’eliminazione europea, ha contribuito in modo decisivo alla sua rinascita con 6 gol e 5 assist. Luis Enrique lo ha subito reso titolare, segno dell’impatto avuto all’interno della squadra. Ora, l’ultima prova: trascinare i parigini a un traguardo storico e completare un’annata personale irripetibile. Se ci riuscisse, l’Inter lo ricorderà a lungo.