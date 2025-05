Champions League: Kvara contro il tabù Inter: mai a segno contro i nerazzurri

Champions League: Khvicha Kvaratskhelia pronto ad affrontare l’Inter e il tabù nerazzurro: ha sempre faticato contro di loro

Khvicha Kvaratskhelia si prepara ad affrontare di nuovo l’Inter, stavolta nella cornice più prestigiosa possibile: la finale di Champions League in programma sabato 31 maggio a Monaco di Baviera. L’esterno georgiano, oggi al PSG dopo l’addio al Napoli lo scorso gennaio, sarà uno degli osservati speciali di una sfida ricca di intrecci. Reduce da un forfait nella finale di Coppa di Francia per una forte emicrania, Kvara dovrebbe tornare a disposizione per la notte più importante della sua carriera. Di fronte troverà un avversario che conosce bene ma contro il quale, finora, ha sempre fatto fatica. Durante la sua esperienza in Serie A con la maglia del Napoli, il classe 2001 ha affrontato l’Inter sei volte tra campionato e Supercoppa italiana, senza mai riuscire a lasciare il segno né con un gol né con un assist.

Il bilancio personale di Kvaratskhelia contro i nerazzurri è infatti avaro: sei presenze da titolare, zero reti, zero assist e un tabù che pesa. In tutte le occasioni in cui ha incrociato l’Inter, il talento georgiano non è mai riuscito a incidere realmente sul piano offensivo. Nella stagione 2022/23 fu titolare nelle due sfide di campionato (sconfitta 1-0 a San Siro e vittoria 3-1 al Maradona), mentre nel 2023/24 disputò interamente sia il 3-0 subito in casa sia il pareggio per 1-1 a Milano. Anche nella stagione in corso, prima del trasferimento a Parigi, ha giocato entrambe le sfide in maglia azzurra: un altro 1-1 in campionato e una sconfitta per 2-0 in Supercoppa, dove è uscito al 70′. Il conto aperto con l’Inter è evidente, e Monaco potrebbe rappresentare l’occasione perfetta per invertire la rotta e riscrivere il suo personale capitolo contro i nerazzurri.