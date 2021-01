La Chapecoense torna in Serie A: «Con la forza dall’alto ce l’abbiamo fatta»

Dopo la tragedia di cinque anni fa, la Chapecoense è tornata nella massima serie brasiliana

Dopo la tragedia aerea di cinque anni, che si portò via quasi tutta la squadra, e la retrocessione dello scorso anno, la Chapecoense è tornata nella massima serie del calcio brasiliano. Il successo per 2-1 contro la Figueirense è servito per questa promozione. Tanta l’emozione del club, come si può vedere anche dal post pubblicato su Twitter.

«Torniamo! Siamo in Serie A. Non è stato facile arrivare fin qui. Più difficile di quanto immaginassimo ma col lavoro, l’umiltà, la dedizione, l’unità e soprattutto con la Forza dall’Alto, abbiamo mantenuto la promessa».