La frecciata di Schweinsteiger: «Con Guardiola ho giocato a calcio, con Mourinho no...»

L’ex centrocampista tedesco Bastian Schweinsteiger ha lanciato una frecciata a Mourinho elogiando Pep Guardiola

Bastian Schweinsteiger, ex centrocampista tedesco, in una intervista alla BBC ha parlato della sua esperienza al Manchester United lanciando una frecciata a José Mourinho.

MOURINHO E GUARDIOLA – «Non ho giocato molto con Mourinho purtroppo, ma lo rispetto ancora. È un grande allenatore che ha vinto tanti trofei. Era una situazione strana e difficile la mia. Non mi ha mai spiegato bene il perché non giocassi. Forse è stato perché ho giocato con Pep Guardiola e con lui avevo giocato davvero a calcio. Un calcio e uno stile che evidentemente a Mourinho non piaceva. Ad ogni modo gli allenamenti con lui mi sono piaciuti».