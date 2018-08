Il Chievo segna due gol alla Juventus: i bianconeri non concedevano più di un gol all’esordio in A dal 1998

La prima gara della Serie A Tim 2018/2019, attualmente in corso, sta riservando delle sorprese: il Chievo Verona di Lorenzo D’Anna, infatti, è in vantaggio 2-1 sui campioni in carica della Juventus (Leggi qui la cronaca in diretta live). Un risultato inaspettato che assume ancora più importanza se si pensa che la squadra bianconera non concedeva più di una rete all’esordio in un campionato dal 1998. L’ultima squadra a riuscirci fu il Perugia, in grado 20 anni fa di segnare 3 gol alla Vecchia Signora, che comunque uscì vittoriosa dalla partita con un 4-3 spettacolare.