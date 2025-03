La Liga, i risultati della 26ª giornata: il Barcellona risponde all’Atletico: poker alla Real Sociedad e di nuovo in vetta

La Liga, i risultati della 26ª giornata: il Barcellona risponde all’Atletico Madrid: poker alla Real Sociedad e di nuovo in vetta, il Mallorca sogna l’Europa

Continua a il duello in vetta a La Liga: dopo il ko del Real Madrid e la vittoria dell’Atletico di ieri – che ha passato la notte al primo posto – è arrivata la risposta del Barcellona, che liquida la Real Sociedad con un poker che riporta la squadra di Flick in cima alla classifica. Nelle altre partite della domenica vittoria importante allo scadere del Leganes in chiave salvezza sul Getafe, mentre il Mallorca continua a sognare l’Europa con la vittoria sull’Alaves. Questa sera chiude il turno il Valencia, chiamato a battere l’Osasuna per continuare ad inseguire la salvezza.

Leganes-Getafe 1-0 (90+2′ Campos)

Barcellona-Real Sociedad 4-0 (25′ Martin, 29′ Casado, 56′ Araujo, 60′ Lewandowski)

Mallorca-Alaves 1-0 (9′ Asano)

Osasuna-Valencia ore 21.00