La Liga, i risultati della 27ª giornata: Atletico Madrid ko, il Real ripassa in avanti e aggancia il Barcellona

La Liga, i risultati della 27ª giornata: Atletico Madrid ko con il Getafe, il Real Madrid ripassa in avanti e aggancia momentaneamente il Barcellona

La lotta per il titolo ne La Liga continua con altri colpi di scena: a cominciare dalla sconfitta dell’Atletico Madrid contro il Getafe: dopo il gol di Sorloth al 75′ arriva l’espulsione di Correa all’88’ lasciando in 10 i Colchoneros negli ultimi fatali minuti in cui Arambarri fa doppietta. Un passo falso che permette al Real Madrid di passare di nuovo in avanti in classifica grazie alla vittoria sul Rayo Vallecano, arrivata con i gol di Mbappé e Vinicius. Merengues di nuovo a pari punti con il Barcellona, con una partita in meno per il rinvio della sfida contro l’Osasuna.

Getafe-Atletico Madrid 2-1 (75′ Sorloth rig., 88′, 90+2′ Arambarri [G])

Real Madrid-Rayo Vallecano 2-1 (30′ Mbappé, 34′ Vinicius jr, 45+2′ Diaz [RV])

Athletic Bilbao-Mallorca 1-1 (56′ Raillo [M], 58′ Nico Williams)

Real Betis-Las Palmas 1-0 (65′ Llorente)

Real Sociedad-Siviglia ore 21.00

REAL SOCIEDA (4-4-2): Marrero; Aramburu, Zubeldia, Aguer, Lopez; Marin, Turrientes, Olasagasti, Gomez; Becker, Oskarsson. All. Barrenetxea.

SIVIGLIA (4-3-3): Nyland; Carmona, Bade, Salas, Giner; Sow, Agoume, Saul; Lukebakio, Isaac, Ejuke. All. Pimienta.