Empoli, La Mantia: «De Ligt mi ha preso. Classifica? Le prestazioni ci sono». Le parole dell’attaccante dei toscani

Andrea La Mantia ha parlato a Dazn dopo Empoli-Juve.

MANCATO RIGORE – «Ho sentito il contatto con De Ligt, poi non so se ha preso prima la palla perchè non l’ho rivisto. Ci può stare la decisione, l’arbitro mi ha detto che l’hanno rivista e hanno valutato così».

ATTEGGIAMENTO – «Più che la classifica siamo tranquilli perchè le prestazioni ci sono sempre ed è un fattore di crescita. Questa prestazione contro la Juve ci dà forza per il proseguio del campionato. Ci si deve preoccupare se una squadra è piatta e non reagisce. Le vittorie non arrivano, ma sono convinto che alla lunga l’atteggiamento ci premierà».

GOL – «E’ una soddisfazione fare gol a uno come Szczesny».