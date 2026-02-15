Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Serie A

La Penna, chi è l’arbitro che ha deciso Inter Juve: in passato era stato anche sospeso dalla Can! Tutti i suoi scheletri nell’armadio

Published

58 minuti ago

on

By

La Penna

La Penna, chi è l’arbitro che ha deciso Inter Juve: in passato era stato anche sospeso dalla Can! Tutti i precedenti controversi del direttore di gara

Federico La Penna, ci risiamo. L’arbitro del Derby d’Italia tra Inter e Juventus è tornato prepotentemente al centro delle polemiche, ma per il direttore di gara della sezione di Roma 1 la bufera sembra essere una costante professionale. Come sottolineato dall’analisi de La Gazzetta dello Sport, il disastroso arbitraggio di San Siro è solo l’ultimo capitolo di una carriera costellata da episodi spinosi e contestazioni feroci che non gli hanno risparmiato nulla, dal campo alle aule di giustizia sportiva.

LEGGI ANCHE: Rocchi rompe il silenzio dopo Inter Juve: «Dispiaciuti per l’episodio, chiaro errore di La Penna. Lui è mortificato ma non è il solo ad aver sbagliato!»

Per trovare le radici del rapporto conflittuale con le tifoserie bisogna riavvolgere il nastro fino al 2018, durante la finale playoff di Serie B tra Frosinone e Palermo. In quell’occasione, La Penna fu protagonista di una gestione schizofrenica, negando, assegnando e poi togliendo nuovamente un rigore decisivo. L’episodio scatenò l’ira funesta del club rosanero, convinto di aver perso la Serie A per colpa sua, tanto che la società siciliana arrivò a complimentarsi sarcasticamente sui social al momento della sua promozione nella massima serie.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

I guai del fischietto non si sono limitati al rettangolo verde. Tre anni fa, La Penna è stato sospeso dalla CAN (Commissione Arbitri Nazionale) per irregolarità nei rimborsi spese relativi alla stagione 2021-2022, subendo una squalifica di 11 mesi in appello. Rientrato in campo, è finito nell’occhio del ciclone per la gestione del delicato caso di presunto razzismo tra il difensore interista Francesco Acerbi e il centrale brasiliano Juan Jesus, oltre a subire le dure critiche dell’allenatore Paulo Fonseca, che nel dicembre 2024 si disse “impaurito” dalle sue designazioni.

La tensione ha invaso anche la sfera privata. La moglie dell’arbitro è stata costretta a ripulire i social da ogni riferimento al marito per evitare insulti terribili, rivivendo incubi del passato: ai tempi della Serie D, infatti, La Penna fu addirittura aggredito fisicamente da un tesserato sotto gli occhi della consorte. Ora, dopo gli errori nel big match tra Nerazzurri e Bianconeri, per lui si prospetta un nuovo, inevitabile periodo di stop forzato.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero5 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Locatelli Locatelli
Hanno Detto2 giorni ago Andrea Bargione

Conferenza stampa Locatelli pre Inter Juve: «Sto bene, il mister mi ha dato tanta fiducia. Noi non vediamo l’ora di giocare» – VIDEO

Conferenza stampa Locatelli pre Inter Juve: le sue dichiarazioni del centrocampista alla vigilia del match di Serie A Stasera torna...
Change privacy settings
×