La Penna, chi è l’arbitro che ha deciso Inter Juve: in passato era stato anche sospeso dalla Can! Tutti i suoi scheletri nell’armadio

La Penna, chi è l’arbitro che ha deciso Inter Juve: in passato era stato anche sospeso dalla Can! Tutti i precedenti controversi del direttore di gara

Federico La Penna, ci risiamo. L’arbitro del Derby d’Italia tra Inter e Juventus è tornato prepotentemente al centro delle polemiche, ma per il direttore di gara della sezione di Roma 1 la bufera sembra essere una costante professionale. Come sottolineato dall’analisi de La Gazzetta dello Sport, il disastroso arbitraggio di San Siro è solo l’ultimo capitolo di una carriera costellata da episodi spinosi e contestazioni feroci che non gli hanno risparmiato nulla, dal campo alle aule di giustizia sportiva.

Per trovare le radici del rapporto conflittuale con le tifoserie bisogna riavvolgere il nastro fino al 2018, durante la finale playoff di Serie B tra Frosinone e Palermo. In quell’occasione, La Penna fu protagonista di una gestione schizofrenica, negando, assegnando e poi togliendo nuovamente un rigore decisivo. L’episodio scatenò l’ira funesta del club rosanero, convinto di aver perso la Serie A per colpa sua, tanto che la società siciliana arrivò a complimentarsi sarcasticamente sui social al momento della sua promozione nella massima serie.

I guai del fischietto non si sono limitati al rettangolo verde. Tre anni fa, La Penna è stato sospeso dalla CAN (Commissione Arbitri Nazionale) per irregolarità nei rimborsi spese relativi alla stagione 2021-2022, subendo una squalifica di 11 mesi in appello. Rientrato in campo, è finito nell’occhio del ciclone per la gestione del delicato caso di presunto razzismo tra il difensore interista Francesco Acerbi e il centrale brasiliano Juan Jesus, oltre a subire le dure critiche dell’allenatore Paulo Fonseca, che nel dicembre 2024 si disse “impaurito” dalle sue designazioni.

La tensione ha invaso anche la sfera privata. La moglie dell’arbitro è stata costretta a ripulire i social da ogni riferimento al marito per evitare insulti terribili, rivivendo incubi del passato: ai tempi della Serie D, infatti, La Penna fu addirittura aggredito fisicamente da un tesserato sotto gli occhi della consorte. Ora, dopo gli errori nel big match tra Nerazzurri e Bianconeri, per lui si prospetta un nuovo, inevitabile periodo di stop forzato.