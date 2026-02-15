Rocchi rompe il silenzio dopo Inter Juve: «Dispiaciuti per l’episodio, chiaro errore di La Penna. Lui è mortificato ma non è il solo ad aver sbagliato!»

Rocchi rompe il silenzio dopo Inter Juve: il designatore arbitrale si espone sull’arbitraggio di La Penna e sul rosso a Kalulu

Il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi ha analizzato all’ANSA il controverso episodio di Inter-Juventus. L’ex fischietto ha riconosciuto l’errore commesso da Federico La Penna nell’espellere il difensore bianconero Pierre Kalulu, rammaricandosi per l’impossibilità di intervento del VAR. Tuttavia, il vertice dell’AIA ha attaccato duramente anche Alessandro Bastoni: pur sostenendo il direttore di gara, apparso mortificato, Rocchi ha condannato la chiara simulazione del centrale nerazzurro, sottolineando come i calciatori cerchino costantemente di ingannare gli ufficiali di gara in questo campionato.

SULL’EPISODIO – «Siamo molto dispiaciuti dell’episodio: per la decisione di La Penna che è chiaramente errata e per il fatto di non aver potuto usare il Var per sanarla»

SU BASTONI E SULLE SIMULAZIONI –«La Penna è mortificato e gli siamo vicini, ma devo dirvi la verità che non è l’unico ad aver sbagliato: perchè ieri c’è stata una simulazione chiara. L’ultima di una lunga serie in un campionato in cui cercano in tutti modi di fregarci»