La Penna ‘retrocesso’ in Serie B: ecco per quale partita è stato designato dopo gli errori di Inter Juve! La nota ufficiale

La Penna è stato ‘retrocesso’ in Serie B dopo gli errori di Inter Juve: ecco per quale partita è stato designato il direttore di gara

Le scorie e le roventi polemiche scaturite dall’ultimo, accesissimo Derby d’Italia continuano a farsi sentire, portando a conseguenze tangibili sulle decisioni dell’Associazione Italiana Arbitri. L’arbitro Federico La Penna è pronto a tornare a fischiare in campo, ma non calcherà i palcoscenici del massimo campionato. Dopo aver scontato un turno di stop, il direttore di gara ripartirà infatti dalla Serie B.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

L’errore fatale: il caso Kalulu-Bastoni

Alla base di questa “retrocessione” temporanea c’è la discussa e controversa direzione di gara nel big match tra Inter e Juventus. Durante la delicatissima sfida, La Penna si è reso protagonista di un abbaglio che ha pesantemente condizionato l’andamento del match: l’espulsione comminata a Pierre Kalulu.

Il cartellino rosso è scaturito da un’evidente simulazione di Alessandro Bastoni. Un errore di valutazione grave sul rettangolo verde, che ha scatenato le ire della dirigenza juventina e che è costato a La Penna una momentanea sospensione dalle prestigiose designazioni di Serie A.

Il ritorno in campo: le designazioni per Sudtirol-Venezia

Scontata la pausa forzata ai box, i vertici arbitrali guidati dal designatore Gianluca Rocchi hanno deciso di far riprendere confidenza al fischietto romano affidandogli un match del campionato cadetto. La Penna scenderà in campo allo Stadio Druso per dirigere l’incontro tra Sudtirol e Venezia, in programma sabato alle ore 15:00. Un banco di prova fondamentale per ritrovare serenità, autorevolezza e la giusta concentrazione dopo la recente ondata di pressione mediatica.

Di seguito, la squadra arbitrale completa designata per la sfida di Serie B: