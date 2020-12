La Sampdoria blinda Colley: pronto il rinnovo. Le ultime

La Sampdoria dovrebbe ufficializzare a inizio gennaio il rinnovo di Omar Colley: niente adeguamento di stipendio, scadenza nel 2025

La Sampdoria, oltre a pensare ai giocatori in scadenza di contratto, si è focalizzata sul blindare alcuni giocatori chiave anche in vista delle possibili trattative del mercato di gennaio. Come riporta Tuttosport la società doriana ha rafforzato la sua posizione su Omar Colley facendogli siglare un nuovo contratto.

Manca ancora l’ufficialità, che dovrebbe arrivare i primi di gennaio. La nuova scadenza di contratto sarà nel giugno 2025, non previsto invece un adeguamento contrattuale a cifre superiori. Colley continuerà a percepire un ingaggio intorno al milione di euro.