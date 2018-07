La Sampdoria ha avviato i sondaggi per Ronaldo Vieria, centrocampista classe ’98 del Leeds e dell’Inghilterra Under 21

La Sampdoria ha messo gli occhi su uno dei talenti più brillanti del panorama internazionale. I blucerchiati vorrebbero infatti acquistare Ronaldo Vieria, centrocampista del Leeds e della Nazionale Under 21 inglese. Il 20enne originario della Guinea ha iniziato la sua carriera di calciatore al Benfica per poi trasferirsi con la famiglia in Inghilterra all’età di 13 anni. Secondo quanto riporta il Secolo XIX, il club di Genova sta seguendo il giocatore da diverso tempo ed in particolare durante la preparazione con il Leeds. I blucerchiati non hanno ancora avanzato un’offerta ufficiale agli inglesi ma si vocifera che lo faranno nelle prossime settimane.

La Sampdoria si sta comunque impegnando per rinforzare la rosa a disposizione dell’allenatore Marco Giampaolo. Lo stesso tecnico ha espresso il desiderio di ulteriori tasselli per competere al meglio in campionato dopo l’amichevole vinta con il Parma. «Abbiamo fatto meglio rispetto alle partite con Padova e Feralpisalò, ma siamo ancora in preparazione. Senza nulla togliere a chi si è allenato fino ad oggi, adesso bisogna inserire i giocatori che mancano e che possano aiutarci a migliorare. Ci serve un difensore forte, un play forte e una punta. Caprari lo considero trequartista, è uno dei pochi giocatori che abbiamo in grado di saltare l’avversario. E io li amo quei giocatori lì», ha detto il tecnico doriano.