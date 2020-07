La UEFA conferma: Barcellona-Napoli si giocherà al Camp Nou. I dettagli

La UEFA non cambia idea e conferma che Barcellona- Napoli si giocherà regolarmente al Camp Nou a porte chiuse

Nonostante le preoccupazioni espresse dal presidente De Laurentiis, la UEFA ha confermato che Barcellona-Napoli si giocherà regolarmente al Camp Nou a porte chiuse.

Questa la decisione del massimo organo calcistico europeo che precisa: “Stiamo monitorando la situazione e siamo in contatto con le autorità locali competenti. La partita è programmata per essere disputata a Barcellona così come previsto“. Per ora l’appuntamento è fissato per sabato 8 agosto alle ore 21 al Camp Nou.