L’agente di Dragowski: «Ha un ruolo molto importante all’interno della squadra e lui sta molto bene allo Spezia»

Mariusz Kulesza, agente del portiere dello Spezia Dragowski, ha parlato a FirenzeViola.

PAROLE – «Sinceramente penso che Bart stia andando molto bene a Spezia. Statisticamente parlando, ha il maggior numero di parate in Serie A e alcune delle sue prestazioni sono di livello mondiale. Come ha vissuto l’addio a Firenze? Beh, presumo che abbia molti amici a Firenze e, in più, la Fiorentina ha dei tifosi fantastici. Ma adesso dobbiamo andare avanti e affrontare la prossima sfida. Felice allo Spezia? Dragowski ha un ruolo molto importante all’interno della squadra e lui sta molto bene lì. Riuscire a giocare con regolarità è molto importante per qualsiasi calciatore. La gara con la Fiorentina? Io credo che semplicemente sarà una partita in cui lo Spezia cercherà di vincere a tutti i costi per essere ancora più vicino nel raggiungere il loro obiettivo, che è quello di rimanere in Serie A».