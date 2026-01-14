Lahdo Como: tentativo dei lariani per il centrocampista dell’Hammarby! Suggestione a sorpresa di queste ore, tutti i dettagli

Lahdo Como: i lariani ci provano per il centrocampista dell’Hammarby! Tentazione di queste ore, svelati i dettagli

Il Como continua a guardare al futuro con ambizione e lungimiranza. La società lariana ha messo nel mirino uno dei talenti più cristallini del calcio scandinavo. Il nome nuovo sul taccuino della dirigenza è quello di Adrian Lahdo. A lanciare la notizia è il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, secondo il quale il club lombardo non si è limitato a un semplice sondaggio, ma è passato decisamente all’azione.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Il primo affondo: trattativa in corso

Secondo le ultime indiscrezioni, il Como ha effettuato il suo primo tentativo concreto per ingaggiare il giocatore. Sono attualmente in corso trattative dirette con l’Hammarby, club svedese proprietario del cartellino, per cercare di trovare la quadra economica e portare il ragazzo in riva al lago. La mossa del Como nasce dalla necessità di agire in fretta: su Lahdo, infatti, si sono accesi i fari di “molti club interessati”, attirati dalle prestazioni e dal potenziale del ragazzo. La strategia dei lariani è chiara: anticipare la concorrenza europea con un blitz deciso per assicurarsi il giocatore in questa finestra di mercato.

Chi è Adrian Lahdo: il gioiello dell’Hammarby

Ma chi è il giovane che ha stregato gli osservatori del Como? Adrian Lahdo, appena diciottenne (classe 2007), è considerato una delle promesse più interessanti della nuova generazione svedese. Centrocampista offensivo di grande qualità, capace di agire anche come esterno d’attacco, Lahdo fa della tecnica e della rapidità le sue armi migliori. Cresciuto nel vivaio dell’Hammarby, si è messo in luce per la capacità di saltare l’uomo e creare superiorità numerica, doti che lo rendono perfetto per il calcio moderno e dinamico ricercato dallo staff tecnico del Como.

La filosofia del club

L’eventuale arrivo di Lahdo confermerebbe la linea verde tracciata dalla proprietà. L’obiettivo è costruire una rosa che sappia abbinare l’esperienza di campioni affermati alla freschezza di giovani talenti da valorizzare e far esplodere in Serie A. Se la trattativa dovesse andare in porto, il Como si assicurerebbe un investimento importante per il presente e, soprattutto, per il futuro.